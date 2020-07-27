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توك شو

مقيمة بـ عمارة الشربتلي.. طارق الشناوي: نجاة الصغيرة ليست منتقبة ولا تحب الظهور

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:51 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة تقيم في الدور الخامس في عمارة الشربتلي في الزمالك والتي تعرضت إلى ميل.

وأضاف طارق الشناوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "كنت ازور أرملة عز الدين ذو الفقار في الطابق الأول من عمارة الشربتلي، وشاهدت نجاة الصغيرة مرة او اثنين وكانت تغطي نفسها  بالكامل".

وتابع طارق الشناوي "عندما توفى الموسيقار محمد عبد الوهاب ذهبت إلى منزله ووجدت نجاة الصغيرة ترتدي شيء يغطي ملامحها بالكامل".

وأكد طارق الشناوي "نجاة الصغيرة ليست منقبة ولكنها لا تفضل الظهور إعلاميا منذ 30 عاما وحتى الآن".

ولفت طارق الشناوي إلى "نجاة الصغيرة لا ترغب في أن يتعرف عليها أحد بعد اعتزالها".

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