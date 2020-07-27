AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صاحبة رأي لـ إليسا تقترب من 2 مليون مشاهدة على يوتيوب

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:13 م
اليسا
اليسا
Advertisements
آيه عاطف
حققت أغنية "صاحبة رأي" للفنانة إليسا، نجاحا كبيرا، و إقتربت من كسر حاجز 2 مليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري.. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

إقرأ أيضًا:

أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف.. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف.. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، والحان : سامر أبو طالب، وتوزيع موسيقي: هادي شرارة، وهندسة صوت وميكس: ايلي بربر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إليسا تطرح أغنية صاحبة رأي على يوتيوب.. فيديو

سامر أبو طالب لـ صدى البلد: سعيد بالتعاون مع إليسا في أغنية صاحبة رأي

محمود الخيامي لـ "إليسا" بعد طرح صاحبة رأى: مختصرة شخصيتك الحقيقية

بعد ساعات من طرحها.. صاحبة رأي لـ إليسا تقترب من نصف مليون مشاهدة

بعد يوم من طرحها .. صاحبة رأي لـ إليسا تحصد 600 ألف مشاهدة على يوتيوب

صاحبة رأي لـ إليسا تقترب من المليون مشاهدة

ترشيحاتنا

ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الاثنين ٢٧-٧-٢٠٢٠

حلق عالي يا نسر.. وائل جمعة يضرب بقوة بعد تطوير قناة الأهلي

تبدأ بـ 63 جنيها.. وزارة التموين تعلن أسعار اللحوم في منافذها

ترحيل حنين حسام ومودة الادهم لسجن القناطر

لمرضى السكر .. هذه العوامل ضارة بصحتك

بعد قصف لبنان.. اجتماع أمني طارئ في وزارة الدفاع الإسرائيلية برئاسة نتنياهو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضحك ولعب وحب .. شاهد ريهام أيمن تخطف الأنظار برفقة زوجها

طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بمذاق شهي

عودة بعد غياب طويل .. شيرين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على البحر.. شاهد