مكافأة للحصول على براءة اختراع .. مجلس جامعة الأقصر يقرر تخفيض مصروفات الدراسات العليا

انعقد مجلس جامعة الأقصر عبر تقنية الفيديو كونفرانس Video conference بالإدارة المركزية للجامعة برئاسة الدكتور بدوي شحات بدوي رئيس الجامعة وبمشاركة أعضاء مجلس الجامعة.









واتخذ المجلس عدة قرارات من أهمها تحديد مكافأة تُصرف لعضو هيئة التدريس ، أو معاونيهم، في حالة حصوله علي براءة اختراع، قيمة المحلي 10000 ( عشرة آلاف جنيها ) والدولي 20000(عشرون ألف جنيها) بشرط أن تكون الجامعة شريكًا له في براءة الأختراع.





كما وافق المجلس على القواعد المنظمة للتحويل ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة في العام الجامعي 2020م/2021م، على أن يبدأ موعد التحويلات من يوم السبت الموافق 22/8/2020م، إلي ما قبل بداية العام الجامعي 2020م/2021م بإسبوع، وذلك في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من تفشي لفيروس كورونا المستجد .





ووافق على تطبيق التعليم الهجين خلال العام الجامعي 2020/2021م، وتغيير الوائح الداخلية للكليات بما يسمح بذلك، كما وافق على مشاركة الجامعة في مسابقة أفضل جامعة في تطبيق نمط التعليم الهجين في العام الجامعي 2020/2021م .





وقرر المجلس إنشاء مركز للفنون ( موسيقى – كورال - فنون شعبية - فنون تشكيلية – مسرح ) بكلية الألسن، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية – الإدارة العامة للجامعات – وزارة الشباب الرياضة.





وناقش المذكرة المعروضة بشأن فتح باب التقدم لمراحل الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق وكذلك إقتراح موعد التقدم علي أن يكون خلال الفترة من 15 سبتمبر حتي 15 اكتوبر 2020م.





ونظر في المذكرة المعروضة بشأن الموافقة على عقد المؤتمر الدولي المشترك الإفتراضي الأول للسياحة وإدارة التراث، والمزمع عقدة في الفترة من 1-2 نوفمبر 2020م، تحت عنوان "المؤتمر الدولي المشترك الإفتراضي الأول للسياحة والتراث" وذلك بالمشاركة مع مجموعة من الجامعات بدول مختلفة .





كما نظر في المذكرة المعروضة بشأن تخفيض المصروفات الدراسية لمرحلة الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق (الماجستير ، الدكتوراة) علي أن تكون على النحو التالي:

- الماجستير 3200 جنية بدلًا من 4000 جنية.

- الدكتوراة 4500 جنية بدلًا من 6000 جنية.





ومنح الطلاب الناجحين بالفرقة النهائية دور مايو2020م درجة الليسانس بكلية الألسن، وعددهم (67) طالب وطالبة بنسبة مئوية (100%) كُلً بالتقدير الحاصل عليه من كلية الألسن .



