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توك شو

حفيد الفنانة علوية جميل أحد سكان عمارة الشربتلي: أثق في كامل الوزير

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:15 م
يسري تيناوي
يسري تيناوي
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عبد الخالق صلاح
قال المهندس يسري تيناوي حفيد الفنانة علوية جميل، وأحد سكان عمارة الشربتلي، إنه يعيش في توتر كبير بسبب ما يحدث لمصر التي تواجه كورونا والتدخل التركي في ليبيا، وأزمة سد النهضة، وزاد كل هذا التوتر ما حدث في العمارة التي يسكنها. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه يثق في كامل الوزير، واستعاد الطمأنينة مرة أخرى، مرددا: «أرجو أننا بعد العيد نقدر نرجع بيوتنا مرة أخرى».

وأشار أن وزير النقل إلى أنه ليس مسئولا عن إنشاء محطة مترو في هذا المكان، لكن نحن نريد أن نطمئن على حياتنا.

ولفت أن التصريحات بتحويل العمارة إلي جراج متعدد الطوابق، كانت للرد على تساؤلات معينة. 

وفي النهاية قدم الشكر إلى الإعلامي الوطني أحمد موسى لمتابعته مشكلة السكان وعرضها.
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