مانويل جوزيه عن الأهلي: الأفضل لكن لا أتابعه حاليا

أكد البرتغالي مانويل جوزيه مدرب نادي الأهلي السابق، أن القلعة الحمراء أفضل نادٍ في قارة إفريقيا والأكثر تتويجا بالبطولات القارية.

وقال "جوزيه"، في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الاستديو التحليلي" الذي قدمه أيمن شوقي عبر قناة الأهلي، أن مواجهة أندية تونس أو المغرب أو الجزائر دائما ما تكون صعبة للغاية، لكن الأهلي قادر على التأهل لأنه الأفضل في أفريقيا .

وأوضح جوزيه أن الوداد المغربي فريق قوي لأنه فاز بالدوري المغربي، فيجب على الأهلي الاستعداد بشكل جيد وعدم الاستهانة به مؤكدا أنه لا يتابع الأهلي حاليا ولا يعرف مستواه مع مديره الفني الجديد.

وأشاد مانويل جوزيه بالثنائي خالد بيبو وأسامة حسني لاعبي الأهلي السابقين واللذين تدربا تحت يده، قائلا "خالد بيبو وأسامة حسني من اللاعبين المميزين الذين دربتهم".

وواصل "أسامة حسني سجل هدفين في فوز الاهلي على الزمالك في مباراة 4-3 الشهيرة، وكذلك خالد بيبو سجل هاتريك أمام الزمالك في مباراة".

وانطلقت مساء اليوم احتفالية افتتاح قناة الاهلي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر و عزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفى عبده و أسامة حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

وأعلنت إدارة قناة الاهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسوف يكون بث القناة بتقنية HD.