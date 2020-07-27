إغلاق باب التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك

أغلق باب التسجيل فى الجمعية العمومية العادية لنادى الزمالك، بعد انتهاء الوقت المحدد لها.





حيث أقيمت الجمعية العمومية على مدار يومى الأحد والإثنين من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وأعلن مرتضى منصور، رئيس النادى حضور 30 ألف عضو عامل للجمعية العمومية على مدار اليومين رغم انتشار فيروس كورونا والطقس الحار.





وأضاف رئيس القلعة البيضاء على هامش الاجتماع مع أعضاء الجمعية العمومية أنه يوجه الشكر لكل الأعضاء الذين سجلوا الحضور اليوم وأمس لأنهم أثبتوا أن نادي الزمالك نادي محترم ديمقراطي يمنح أعضاءه الحق في ممارسة حقهم القانوني.





كما قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك، عقد اجتماع مناقشة ميزانية النادي وجدول الأعمال في صالة محمد حسن حلمي.



