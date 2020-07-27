AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إغلاق باب التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:00 م
صدى البلد
Advertisements
ملك موسى
أغلق باب التسجيل فى الجمعية العمومية العادية لنادى الزمالك، بعد انتهاء الوقت المحدد لها.

حيث أقيمت الجمعية العمومية على مدار يومى الأحد والإثنين من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وأعلن مرتضى منصور، رئيس النادى حضور 30 ألف عضو عامل للجمعية العمومية على مدار اليومين رغم انتشار فيروس كورونا والطقس الحار.

وأضاف رئيس القلعة البيضاء على هامش الاجتماع مع أعضاء الجمعية العمومية أنه يوجه الشكر لكل الأعضاء الذين سجلوا الحضور اليوم وأمس لأنهم أثبتوا أن نادي الزمالك نادي محترم ديمقراطي يمنح أعضاءه الحق في ممارسة حقهم القانوني.

كما قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك، عقد اجتماع مناقشة ميزانية النادي وجدول الأعمال في صالة محمد حسن حلمي.

وفتحت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادى الزمالك التسجيل فى العمومية، فى التاسعة من صباح أمس، الأحد، وبدأ التسجيل مجددا في التاسعة من صباح اليوم الإثنين، على أن ينتهى التسجيل فى التاسعة مساءً، أمام الأعضاء لتسجيل أسمائهم فى كشف الحضور الخاصة بالجمعية العمومية للتصويت على ميزانية النادى الأبيض، ومناقشة الحساب الختامى وخطة أعمال مجلس ادارة النادى للعام المالى المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للتصويت على الميزانية .. الزمالك يستقبل أعضاء النادي لتسجيل الحضور في الجمعية العمومية

أعضاء الجمعية العمومية بالزمالك يقترحون زيادة قيمة اشتراك رسوم العضوية الجديدة

تحديد عدد الأعضاء المسموح لهم حضور الجمعية العمومية لنادى الزمالك

أعضاء نادي الزمالك يشيدون بإجراءات تنظيم الجمعية العمومية

إدارة نادي الزمالك تطالب الأعضاء بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

هاني زادة يسجل حضوره في عمومية الزمالك

ترشيحاتنا

الأعلى للجامعات الخاصة: 95% للطب البشرى و90% للأسنان والصيدلة 80% كلية الهندسة

ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الاثنين ٢٧-٧-٢٠٢٠

أيمن شوقي: مقدرش أقول للأهلي لأ.. وظهوري على القناة أعظم أيام حياتي

بعد سنوات غياب.. تداول صور لـ نجاة الصغيرة أمام عمارة الزمالك

شاهد .. خريطة البرامج الكاملة لقناة الأهلي بعد التطوير

عيار24 يسجل 990 جنيها.. الذهب يواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الاثنين

AdvertisementS

هدرسفيلد يرفض تجديد إعارة رمضان صبحي للأهلي بشكل نهائي

شاهد .. خريطة البرامج الكاملة لقناة الأهلي بعد التطوير

أخبار الرياضة.. شوبير يرد على مرتضى منصور.. الزمالك يسعى لخطف هدف الأهلي.. مفاجأة بشأن حسام غالي.. رحيل صديق صلاح عن ليفربول

خاص| الأهلي يقترب من التعاقد مع هداف إفريقيا بطريقة مبتكرة

لن نخرج عن النص مهما حدث.. ننشر كلمة محمود الخطيب في افتتاح قناة الأهلي

مانويل جوزيه: تطوير قناة الأهلي سيدفع النادي نحو العالمية

منها رسالة إلى الرئيس السيسي.. مجري الأهلي يوجه عدة رسائل فى أول ظهور على قناة النادي بعد التطوير

شاهد .. محمود الخطيب يلتقط صورا تذكارية مع الجمهور بعد افتتاح قناة الأهلي

أحد فرق العمالقة بإيطاليا .. هدرسفيلدر يتلاعب بـ الأهلي ويقترب من بيع رمضان صبحي

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

حلق عالي يا نسر.. وائل جمعة يضرب بقوة بعد تطوير قناة الأهلي

خايف منكم ونفسي أراضيكم.. محمد كامل يوجه عدة رسائل لـ جمهور الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تخشوا الخرف.. لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بـ الزهايمر

طريقة عمل ورق عنب بالكوارع

ضحك ولعب وحب .. شاهد ريهام أيمن تخطف الأنظار برفقة زوجها