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رياضة

علاء ميهوب: بدون تحيز قناة الأهلي هى الأفضل بعد التطوير

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:16 م
علاء ميهوب
علاء ميهوب
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محمد سمير
أبدى علاء ميهوب نجم الأهلي السابق إعجابه الشديد بتطوير قناة الأهلي مشددا على احترافية واجتهاد جميع القائمين عليها.

وأضاف علاء ميهوب في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الاستديو التحليلي" الذي يقدمه أيمن شوقي عبر قناة الأهلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي لم يبخل على جمهوره إعلاميا بعد تطوير القناة بهذا الشكل الرائع.

وأوضح ميهوب أن قناة الأهلي من الطبيعي أن تكون الأفضل بدون تحيز، لأن كل القائمين عليها يقدمون أفضل ما لديهم بسبب الانتماء الشديد للأهلي.

وانطلقت منذ قليل احتفالية افتتاح قناة الاهلي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر و عزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفي عبده واسامه حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

وأعلنت إدارة قناة الاهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسوف يكون بث القناة بتقنية HD.

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