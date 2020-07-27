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اقتصاد

غرفة القاهرة: ارتياح في الشارع التجاري بعد إطلاق مبادرة "ما يغلاش عليك"

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:06 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أعلنت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن ارتياح في الشارع التجاري بعد إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " ما يغلاش عليك" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك.


وقال أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة إن المبادرة تعتبر خطوة مهمة نحو انتعاش الأسواق في مختلف القطاعات وأن توقيت المبادرة مهم للغاية في ظل جائحة كورونا التي تأثر بها الشارع التجاري  منذ ظهورها إلا أن هذه المبادرة من المتوقع أن تنعش المبيعات لتعويض فترة الركود التي ضربت السوق في الفترة السابقة.

ونوه "الوسيمي" إلى دعم القيادات السياسية علي رأسها الرئيس السيسي  للمبادرات المجتمعية أمرا مهما للغاية خاصة فيما يتعلق بمحدودي ومتوسطي الدخل هذه الفئة التي تحتاج المساندة الحقيقية وهو ما تنظر إليه القيادة السياسية في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ.

وأشاد نائب رئيس غرفة القاهرة بدور رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي وتوجيهاته من أجل إنجاح هذه المبادرة في ظل دخول عيد الأضحى المبارك وتداعيات جائحة كورونا وإصراره علي مشاركة التجار والصناع من منتسبي الغرف التجارية بالمحافظات للاستفادة من المبادرة وإفادة المواطنين كدور مجتمعي للتجار في مساندة الدولة في إنجاح مبادراتها المجتمعية، متوقعا أن تحقق هذه المبادرة نجاحا كبيرا في ظل تكاتف الحكومة والقطاع الخاص والحماس بالاتحاد العام للغرف التجارية في مساندة المبادرة لتحقق أهدافها الاقتصادية والمجتمعية.
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