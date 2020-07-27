غرفة القاهرة: ارتياح في الشارع التجاري بعد إطلاق مبادرة "ما يغلاش عليك"

أعلنت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن ارتياح في الشارع التجاري بعد إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " ما يغلاش عليك" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك.





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وقال أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة إن المبادرة تعتبر خطوة مهمة نحو انتعاش الأسواق في مختلف القطاعات وأن توقيت المبادرة مهم للغاية في ظل جائحة كورونا التي تأثر بها الشارع التجاري منذ ظهورها إلا أن هذه المبادرة من المتوقع أن تنعش المبيعات لتعويض فترة الركود التي ضربت السوق في الفترة السابقة.





ونوه "الوسيمي" إلى دعم القيادات السياسية علي رأسها الرئيس السيسي للمبادرات المجتمعية أمرا مهما للغاية خاصة فيما يتعلق بمحدودي ومتوسطي الدخل هذه الفئة التي تحتاج المساندة الحقيقية وهو ما تنظر إليه القيادة السياسية في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ.



