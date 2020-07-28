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حوادث

سقوط 3 تشكيلات عصابية و213 متهما بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملات أمنية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:01 ص
حملات امنية
حملات امنية
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مصطفى الرماح
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 179 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 160 متهم، عبارة عن "16 بندقية آلية و33 بندقية خرطوش، و2 طبنجة و128 فرد محلى و144 طلقة مختلفة الأعيرة و15 خزينة متنوعة، كما تم ضبط 200 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام نم تنفيذ 53534 حكم قضائى متنوع ، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 8 متهمين إرتكبوا 17 حادث متنوع، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 199 قضية مخدرات بحوزة 213 متهم، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (17,700 كيلو جرام) وكمية من مخدر الحشيش وزنت (5,850 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (2,236 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون وزنت (200 جرام) وكمية من مخدر الشابو وزنت (848 جرام) وكمية من مخدر البودرة وزنت (275 جرام) وكمية من مخدر الكيتامين وزنت (100 جرام) وكمية من مخدر الأستروكس وزنت (2,210 كيلو جرام) وكمية من مخدر الفودو وزنت (109 جرام) و1839 قرص مخدر.

وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط 31 متهم، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 26 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 173 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة الركبات المبلغ بسرقتها تم إعادة 7 دراجات نارية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 26698 مخالفة مرورية، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 70 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية، وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
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