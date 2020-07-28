تصميم تخيلى جديد لـ فورد موستنج الكهربائية.. صور

قام أحد المصممين العالميين بعمل تصميم تخيلي جديد حول السيارة موستنج الاصلية إلى سيارة كهربائية خارقة بتصميم مبني على طراز موستنج Mach-E الكهربائية الجديدة
و أكد المصمم ان
السيارة الجديدة المعاد تصميمها هى ، سيارة مستقبلية خالية من الانبعاثات قد تلعب دورًا
محوريًا في تحول شركة فورد إلى السيارات الكهربائية تحت مسمى موستنج Mach S .
اما عن تصميم
السيارة موستنج Mach
S ، فهي طويلة و جريئة الى حد ما ، مع غطاء قصير ومقصورة أقرب للأمام، و نلاحظ
شبك فى الواجهة الامامية مأخوذة من Mach-E والمصابيح
التي تحولت إلى شريط ضوئي واحد يمتد حتى رفارف العجلات الخلفية.
وأوضح صاحب تصميم السيارة انه هو مجرد عرض تخيلي لما قد تبدو عليه سيارة
موستنج الكوبيه المستقبلية ، وان الفكرة الأساسية وراء Mach S ليست بعيدة المنال .
وأضاف المصمم انه من المرجح ان تبحث فورد عن سيارة أنيقة وعالية الأداء لتلفت الانتباه إلى الطرازات الكهربائية بالكامل التي تزداد أهميتها يومًا بعد يوم .