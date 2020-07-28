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سيارات

تصميم تخيلى جديد لـ فورد موستنج الكهربائية.. صور

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

قام أحد المصممين العالميين بعمل تصميم تخيلي جديد حول السيارة موستنج الاصلية إلى سيارة كهربائية خارقة بتصميم مبني على طراز موستنج Mach-E الكهربائية الجديدة

و أكد المصمم ان السيارة الجديدة المعاد تصميمها هى ، سيارة مستقبلية خالية من الانبعاثات قد تلعب دورًا محوريًا في تحول شركة فورد إلى السيارات الكهربائية تحت مسمى موستنج Mach S .

اما عن تصميم السيارة موستنج Mach S ، فهي طويلة و جريئة الى حد ما ، مع غطاء قصير ومقصورة أقرب للأمام، و نلاحظ شبك فى الواجهة الامامية مأخوذة من Mach-E والمصابيح التي تحولت إلى شريط ضوئي واحد يمتد حتى رفارف العجلات الخلفية.

وأوضح صاحب تصميم السيارة انه هو مجرد عرض تخيلي لما قد تبدو عليه سيارة موستنج الكوبيه المستقبلية ، وان الفكرة الأساسية وراء Mach S ليست بعيدة المنال .

وأضاف المصمم انه من المرجح ان تبحث فورد عن سيارة أنيقة وعالية الأداء لتلفت الانتباه إلى الطرازات الكهربائية بالكامل التي تزداد أهميتها يومًا بعد يوم .

تصميم تخيلى جديد لـ فورد موستنج الكهربائية.. صور
تصميم تخيلى جديد لـ فورد موستنج الكهربائية.. صور
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