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برلمان

أقوال لا أفعال.. الحركة الوطنية تعلق على صورة الحزب المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:00 ص
حزب الحركة الوطنية
حزب الحركة الوطنية
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حسن رضوان
علق محمد بدراوي عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، رئيس لجنة الانتخابات بالحزب، على الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بالبانر الخاص بالحزب، معلقا:" خطأ في الطباعة".

وأكد "بدراوي" لـ "صدى البلد"، أن الخطأ في الصورة أدى لعكس المعنى الحقيقي للجملة وهي أفعال لا أقوال ويتم مراجعة وتعديل الصورة، متابعا:" خطأ شكلي فى الكتابة ويتم تصويبة.

جاء ذلك بعد أن تم تداول صورة خاصة باللوجو التابع للحزب تحمل معني عكس المعني الحقيقي لجملة افعال لا اقوال علي مواقع التواصل الاجتماعي.
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