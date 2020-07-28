أقوال لا أفعال.. الحركة الوطنية تعلق على صورة الحزب المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

علق محمد بدراوي عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، رئيس لجنة الانتخابات بالحزب، على الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بالبانر الخاص بالحزب، معلقا:" خطأ في الطباعة".



وأكد "بدراوي" لـ "صدى البلد"، أن الخطأ في الصورة أدى لعكس المعنى الحقيقي للجملة وهي أفعال لا أقوال ويتم مراجعة وتعديل الصورة، متابعا:" خطأ شكلي فى الكتابة ويتم تصويبة.



جاء ذلك بعد أن تم تداول صورة خاصة باللوجو التابع للحزب تحمل معني عكس المعني الحقيقي لجملة افعال لا اقوال علي مواقع التواصل الاجتماعي.

