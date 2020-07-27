محافظ بورسعيد يعلن تفاصيل إنشاء أكبر مصنع كاوتش

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد: أن لدينا أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات فى مصر، وصدرنا لإيطاليا والمغرب والجزائر وكينيا؛ موضحا أن مصنع إطارات السيارات بأيدى مصرية 100 %.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، إلى وجود أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات ببورسعيد ينتج 6 آلاف قطعة كاوتش يوميا، فضلا عن التصدير لإيطاليا والمغرب والجزائر والإمارات ضمن خطة التشغيل التجريبي.



