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محافظ بورسعيد يعلن تفاصيل إنشاء أكبر مصنع كاوتش

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:05 م
الغضبان
الغضبان
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عبد الخالق صلاح
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد: أن لدينا أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات فى مصر، وصدرنا لإيطاليا والمغرب والجزائر وكينيا؛ موضحا أن مصنع إطارات السيارات بأيدى مصرية 100 %.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،  إلى وجود أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات ببورسعيد ينتج 6 آلاف قطعة كاوتش يوميا، فضلا عن التصدير لإيطاليا والمغرب والجزائر والإمارات ضمن خطة التشغيل التجريبي. 

وتابع «العمالة في المصنع مصرية بنسبة 100% وسيتم افتتاح المرحلة الأولى بحضور رئيس الوزراء بعد العيد».
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