محامي مودة الأدهم: ترغب في تصوير فيلم باسم "تريند" .. فيديو

عقب أحمد البحقري محامي " مودة الأدهم " على الحكم الصادر ضدها اليوم قائلًا: " الحكم كان متوقعا في ظل وجود شبكات دولية تعمل في الاتجار بالبشر وتستهدف أخلاقنا ومبادئنا.





وأضاف أحمد البحقري في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث، قائلًا " وسط جهل العديد من الفتيات والشباب ممن لا تتجاوز أعمارهم 21 سنة وتم استغلالهم حتى تم توجيه التهمة لهم وصدور الحكم الرادع لهم حتى لا يقدم آخرون على مثل هذه الخطوات.







وكشف أنه شاهد الفيديوهات التي قدمتها مودة الأدهم، ورغم أنها لم تكن تحتوي على محتوى فاضح يقضي بتهم الفجور وممارسة الجنس، لكن الجريمة الأساسية التي ارتكبتها موكلته هي أنها تم استغلالها لاستقطاب أطفال وفتيات دون سن القانوني، وهذه كانت الكارثة بكل المقاييس، موضحا أنه استأنف على الحكم الصادر ضد موكلته وحدد جلسة في السابع عشر من أغسطس.





وأوضح أحمد البحقري أن مودة الأدهم كانت ترغب في تصوير فيلم باسم " تريند" يكشف خطورة اللجوء لهذه الفيديوهات، وترغب من خلاله توعية الناس لأنها لمست خطورة الأمر بالنسبة للصغار.







وأشار إلى أنه طالب بحجب هذه المواقع على غرار دول كثيرة في مقدمتها الإمارات، موجها نصيحته للفتيات قائلًا " اتعودنا أن الصح صعب والغلط سهل نصيحتي ليهم كلهم، جسمكم أغلى ما عندكم حافظوا عليه في يوم هتكونوا أمهات وعندكم بنات ماينفعش ولادكم أو أزواجكم يشوفوا ده ليكم في يوم من الأيام".