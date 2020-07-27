مناقشة أول رسالة علمية بجامعة الأقصر بتقنية الفيديو كونفرانس..صور





ناقشت جامعة الأقصر اليوم الإثنين رسالة دكتوراه في التصوير الجداري ، للباحث سمير عبد الرازق فتوح ،تحت عنوان رؤية تشكيلية مستلهمة من التطورات الفكرية والتقنية لفن الزجاج المعشق المعاصر ،وذلك كأول مناقشة رسالة علمية بجامعة الأقصر بتقنية الفيديو كونفرانس.









تكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الدكتور محمد أحمد عرابي – رئيس قسم التصوير والعميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة ، جامعة الأفصر( مقررا ومشرفا ) ، والدكتور على سيد عبده ، أستاذ مساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة ،جامعة الأقصر( مناقشا داخليا) ، والدكتورة سحر بطرس نجيب ، أستاذ مساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة ، جامعة أسيوط ( مناقشا خارجيا ) و الدكتور حسام مصطفي راضي ، مدرس بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة ، جامعة حلوان ( مشرفا مشاركا ) .





وتكونت الرسالة من ثلاثة أبواب ، الباب الأول وتضمن فصلين، وعنوانه: سمات التطور الفكري لفن الزجاج المعشق المعاصر، ويعرض من خلالهما سمات التغييرات الفكرية التي صاحبت تطور فن الزجاج المعشق منذ بدايته وحتى منتصف القرن العشرين ثم ما تلا ذلك من انطلاقة سريعة مغلفة بسمات العصر الفكرية الحديثة وتقنياته المتطورة بالشكل الذي غير شخصية الزجاج المعشق.والباب الثاني تضمن فصلين، وعنوانه: تطور المعالجات التقنية ودورها في إثراء فن الزجاج المعشق المعاصر، ويتناول بالدراسة التقنيات الحديثة في تعشيق الزجاج المعشق وتشكيله بالصهر والتقويس في الأفران. وكذلك تقنيات التصوير على الزجاج بالأكاسيد الحرارية والمينا، والحفر بالأحماض. ثم الطرق الميكانيكية للحفر على الزجاج مع شرح لهذه التقنيات.





كما تضمن الباب الثالث فصلين، وعنوانه: تجربة الباحث، ويوضح فيه الباحث تطور تجربته الفنية في فن الزجاج المعشق، عبر عدد من الأعمال التي نفذها في مبانِ سكنية واستكمال تجربته السابقة في تجميل كنيسة مار جرجس بالأقصر، بالإضافة إلى عدد جديد من التجارب المنفذة بمرسم شعبة التصوير الجداري بكلية الفنون الجميلة بالأقصر.





وبعد مناقشة الطالب مناقشة علنية ، جاء قرار لجنة المناقشة والحكم بمنح الطالب درجة الدكتوراه في فلسفة التصوير .



