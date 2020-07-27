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توجيهات رئاسية بدعم جهود وزارة التضامن في مبادرة أطفال بلا مأوى.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:27 م
أطفال بلا مأوى
أطفال بلا مأوى
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إبراهيم القادري
قال حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتوجيه وزارة التضامن الاجتماعي للتدخل وحل مشكلة أطفال بلا مأوى وهذا يجد دعما من جميع الوزارات المعنية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف حسني يوسف خلال مداخلة هاتفية  في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون إى، أن القيادة السياسية تقوم بتوفير التمويل اللازم من أجل الاولاد المتواجدين في الشارع أو الكبار وهذا يحتاج إلى فريق عمل للذهاب للأماكن المتواجدين بها.

وأوضح حسني يوسف، أنه بعد ذلك يتم أخذهم إلى مؤسسات رعاية لتوفير حياة كريمة لهم لتعيد تأهيلهم حتى نعيد دمجهم إلى المجتمع مرة أخرى.

وتابع: الكبار والأطفال المتواجدون في الشارع تشبعوا بثقافة الشارع ولديهم مشاكل طاردة من الأسر ونحاول أن نعمل علي إعادة تأهيلهم.

واستكمل: نعمل علي معالجة الأسباب التي تسببت في طردهم من الأسر.
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