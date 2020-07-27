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نائب محافظ القليوبية: تطبيق القانون سيلاحق المخالفين فى البناء ومن ساعدهم من المسئولين

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:24 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، إنه لن يكون هناك أى تساهل فى مخالفات البناء، وسيتم تطبيق القانون فورًا والإزالة وإحالة المخالف للنيابة العسكرية، إلى جانب محاسبة المسؤولين بالأحياء الذين تقع فى نطاق أعمالهم هذه المخالفات، وتابع:"مش المخالف بس اللى هيتحاسب واللى سهل ليه المخالفة". 

وأضاف "حماد "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه خلال الحملات اليومية التى تشنها المحافظة على المبانى المخالفة وتنفيذ الإزالة تصادف وجود صاحب بنزينة قام بعمل " جملون معدنى"، من أجل تحويله إلى محال تجارية.
وأوضح الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، أنه تم إزالته على الفور وإحالة المخالف للنيابة العسكرية، وتم تحويل المسؤولين إلى النيابة العامة.

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