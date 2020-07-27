على طرفاية: ليبيا خطر كبير يهدد الأمن القومي العربي

طالب علي طرفاية ، المتخصص في الشأن الليبي، بموقف عربي موحد لمواجهة تهديد أمن واستقرار المنطقة العربية، قائلا: "يجب أن يكون هناك موقف لمواجهة هذه التحديات".





وأضاف "طرفاية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، أن كل دول المنطقة بدأت تستشعر الخطر القادم من ليبيا، لافتا إلى أن تزايد وجود العناصر الإرهابية التي تنقلها تركيا إلى ليبيا أمر نبه الجميع، وليبيا أصبحت تمثل خطرا كبيرا للأمن القومي العربي.









وتابع علي طرفاية، المتخصص في الشأن الليبي، أنه أصبح واضحا أن هناك من يريد أن يجعل ليبيا مركزا لانطلاق الجماعات الإرهابية إلى المنطقة، وهو ما يمثل تهديدا لدول المنطقة.