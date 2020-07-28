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حوادث

أسباب المخاصمة.. النقض توضح هذه الحالة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:02 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها اسباب المخاصمة .

جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر –فى قضاء محكمة النقض – أن الشارع قد عد من أسباب المخاصمة الغش والتدليس والخطأ المهنى الجسيم وكان المقصود بالغش والتدليس هو انحراف القاضى في عمله عما يقتضيه واجب القانون قاصدًا هذا الانحراف إيثارًا لأحد الخصوم أو نكاية في آخر أو تحقيقًا لمصلحة خاصة للقاضى . والخطأ المهنى الجسيم هو وقوع القاضى في خطأ فاضح أو إهمال مفرط ما كان له أن يتردى فيهما لو اهتم بواجبات وظيفته ولو بقدر يسير لا يفرق بين هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوى كونه أوتى بحسن نية يستوى في ذلك أن يتعلق الخطأ بالمبادئ القانونية أو بالوقائع المادية

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