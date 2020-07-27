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رياضة

أخبار الرياضة | اجتماع طارئ بين مرتضى منصور وكارتيرون .. هدرسفيلد يرفض تجديد إعارة رمضان صبحي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:31 م
اخبار الرياضة فى
اخبار الرياضة فى صدي البلد
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حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالتالي.


تواجد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك وأمير مرتضي المشرف العام على الكرة بمقر النادي الأبيض بميت عقبة.


كشفت شبكة سكاي سبورتس عن قرار نادي هدرسفيلد النهائي بشأن رغبة النادي الأهلي في تجديد إعارة رمضان صبحي نجم الفريق المعار لـ المارد الأحمر.
 

انطلقت احتفالية افتتاح قناة الأهلي بعد تطويرها، اليوم الاثنين، بإذاعة النشيد الوطني لمصر، وعزف أوركسترا سيمفوني من دار الأوبرا المصرية لأغنية "قوم يا أهلي"، لينطلق بث القناة رسميًا.


علق الكرواتي ديجان لوفرين، لأول مرة على رحيله من صفوف فريقه ليفربول الإنجليزي، والانتقال لزينيت سان بطرسبرج الروسي.


أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسميًا، غياب لاعبه كيليان مبابي عن مباراة الفريق أمام أتلانتا الإيطالي في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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