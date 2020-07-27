AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لبحث استكمال الدوري أو الانسحاب.. اجتماع عاجل بين كارتيرون ومرتضى منصور

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:56 م
صدى البلد
Advertisements
ملك موسى
تواجد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك وأمير مرتضي المشرف العام على الكرة بقر النادي الأبيض بميت عقبة.

يأتي هذا  من أجل مقابلة مرتضى منصور رئيس النادي حيث سيتم أخذ رأي المدير الفني في استكمال الدوري من عدمه قبل مناقشة هذا البند في الجمعية العمومية للنادي.

 وحرص كارتيرون على مصافحة والحديث مع هاني زادة عضو مجلس الإدارة وفاروق جعفر المستشار الفني للمجلس.


ويعقد أمير مرتضي في الوقت الحالي، اجتماعًا مع كارتيرون قبل مقابلة رئيس النادي للحديث عن عدد من الأمور التي تخص الفريق الأبيض.

  1. فيما أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن إدارة النادي تتواصل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للترتيب لمباراتي نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وستكون مباراة الذهاب يوم 25 سبتمبر والعودة يوم 2 أكتوبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شرط بعقد كارتيرون الجديد من أجل الاستمرار مع الزمالك

كواليس تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

بالكمامات.. شاهد | لحظة تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

فيديوجراف.. تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك بعد التجديد

عليه إيجاد أسلوب مختلف.. نجم الزمالك السابق يعلق على تجديد عقد كارتيرون

صدى البلد يكشف تفاصيل تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

ترشيحاتنا

نظام غذائي يعالج القولون العصبي في أسبوعين

ندى بسيونى تحتفل بافتتاح قتاة الأهلي بعد تطويرها على طريقتها الخاصة... شاهد

اكتشاف أثري جديد شرق منطقة ميت رهينة .. صور

عاش أعزب وفقد سمعه ولم يحضر جنازته أحد .. محطات في حياة زكي رستم

نجاة الفنانة أصالة والإعلامية بسمة وهبة من موت محقق ..فيديو

مرتضى منصور: الزمالك أعظم نادٍ في التاريخ .. وأعضاؤه ضربوا المثل في حب ناديهم

AdvertisementS

هدرسفيلد يرفض تجديد إعارة رمضان صبحي للأهلي بشكل نهائي

شاهد .. خريطة البرامج الكاملة لقناة الأهلي بعد التطوير

أخبار الرياضة.. شوبير يرد على مرتضى منصور.. الزمالك يسعى لخطف هدف الأهلي.. مفاجأة بشأن حسام غالي.. رحيل صديق صلاح عن ليفربول

خاص| الأهلي يقترب من التعاقد مع هداف إفريقيا بطريقة مبتكرة

لن نخرج عن النص مهما حدث.. ننشر كلمة محمود الخطيب في افتتاح قناة الأهلي

مانويل جوزيه: تطوير قناة الأهلي سيدفع النادي نحو العالمية

منها رسالة إلى الرئيس السيسي.. مجري الأهلي يوجه عدة رسائل فى أول ظهور على قناة النادي بعد التطوير

شاهد .. محمود الخطيب يلتقط صورا تذكارية مع الجمهور بعد افتتاح قناة الأهلي

أحد فرق العمالقة بإيطاليا .. هدرسفيلدر يتلاعب بـ الأهلي ويقترب من بيع رمضان صبحي

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

حلق عالي يا نسر.. وائل جمعة يضرب بقوة بعد تطوير قناة الأهلي

خايف منكم ونفسي أراضيكم.. محمد كامل يوجه عدة رسائل لـ جمهور الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تخشوا الخرف.. لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بـ الزهايمر

طريقة عمل ورق عنب بالكوارع

ضحك ولعب وحب .. شاهد ريهام أيمن تخطف الأنظار برفقة زوجها