لبحث استكمال الدوري أو الانسحاب.. اجتماع عاجل بين كارتيرون ومرتضى منصور

تواجد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك وأمير مرتضي المشرف العام على الكرة بقر النادي الأبيض بميت عقبة.





يأتي هذا من أجل مقابلة مرتضى منصور رئيس النادي حيث سيتم أخذ رأي المدير الفني في استكمال الدوري من عدمه قبل مناقشة هذا البند في الجمعية العمومية للنادي.





وحرص كارتيرون على مصافحة والحديث مع هاني زادة عضو مجلس الإدارة وفاروق جعفر المستشار الفني للمجلس.









ويعقد أمير مرتضي في الوقت الحالي، اجتماعًا مع كارتيرون قبل مقابلة رئيس النادي للحديث عن عدد من الأمور التي تخص الفريق الأبيض.



