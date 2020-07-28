صالة عرض افتراضية من فيات كرايسلر لعملاء الشرق الأوسط

أعلنت مجموعة فيات كرايسلر للسيارات المصنعة لسيارات كرايسلر وجيب ودودج ورام وفيات و ابارث والفا روميو، لوكلائها في منطقة الشرق الأوسط عن صالة العرض التفاعلية iShowroom.

وأوضحت المجموعة ان صالة العرض التفاعلية iShowroom، هي عبارة عن أداة مبيعات افتراضية تمنح العملاء تجربة رقمية فريدة وخالية من التلامس من خلال شاشتها ، والتعامل بشكل افتراضي من المنزل من خلال تطبيقات معروفة للتواصل بالفيديو .

و قال أورهان سوزين، مدير تطوير الشبكة: "من شأن أداة iShowroom أن تُحدث تغييرًا جذريًا في تجربة الشاري لدى فيات كرايسلر للسيارات، إذ يستطيع مندوبو مبيعاتنا تسليط الضوء على كلّ ميزة من مزايا طرازاتها بلمسة أصبع وإرسال هذه التجربة إلى منازل العملاء مباشرة. وتعزز هذه التجربة الرقمية كليًا الراحة والسهولة لعملائنا وموظّفينا على حدّ سواء".

وهناك نسخ وتطبيقات مخصصة لكمبيوتر سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول أو الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، وهي أداة بيع رقمية شاملة تحتوي على معلومات عن كلّ طراز من طرازات مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، بما في ذلك المنافع ومعلومات ومقاطع فيديو مفصّلة عنها .

كما تسمح صالة العرض التفاعلية iShowroom أيضًا للعملاء بإجراء مقارنة بين مختلف طرازات فيات كريسلر للسيارات ، بالاضافة الى خاصية "قائمة الأمنيات" التي تسمح للمستخدم بوضع لائحة بالمزايا التي يرغب فيها، مثل نظام التحكّم بالسرعة المتكيف ونظام المساعدة على تغيير المسار، وتحديد أيّ سيارات لدى الوكالة تضمّ هذه المزايا.