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برلمان

أخبار البرلمان.. تعديل قانون الثانوية العامة.. وصاحب العقار يتحمل رسوم التصالح في مخالفات البناء

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:50 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الثلاثاء 27 يوليو:

مادة تخص الامتحانات .. النواب يكشف عن تعديل قانون الثانوية العامة


البرلمان يحسم الجدل.. صاحب العقار يتحمل تكاليف التصالح في مخالفات البناء


200 ألف جنيه غرامة و7 سنوات حبس .. عقوبات الغش بالامتحانات قبل إقرارها نهائيا


90 % للطب.. مقترح برلماني لتخفيض تنسيق الجامعات الخاصة بسبب كورونا


الملاذ الآمن للمستثمرين .. نائب يوضح أسباب ارتفاع سعر الذهب


بسبب المترو.. المسعود يطالب باستدعاء مدبولي و3 وزراء بعد مأساة ميل عقار الزمالك


صاحب الشقة مظلوم.. طلب إحاطة للحكومة لتحميل أصحاب العقارات قيمة مخالفات التصالح


المالك يسدد 40 % للمستأجر من القيمة البيعية للمحل لتملكه.. مشروع قانون للإيجار القديم غير السكني


تنسيقية الشباب تطلق إعلانا للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات
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