أخبار الفن| نجمة Game of Thrones تضع مولودتها.. زفاف نجمة مسلسل نور.. مودة الأدهم تشارك إيناس النجار في كوافير

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





نشر ياسين السقا نجل الفنان احمد السقا البوستر الدعائى لفيلمه الاول I SEE YOU عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





حالة كبيرة من الجدل، أثيرت على السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة، بعد اعتراف فتاة التيك توك مودة الأدهم، خلال التحقيقات أمام النيابة، بأنها تشارك الممثلة إيناس النجار، في صالون تجميل بالدقي، ما دفع كثيرون لمعرفة المزيد عن الممثلة.





كشفت المطربة شذى، عبر حسابها على تطبيق انستجرام، عن سبب وفاة جدها، من أمها، والذي فارق الحياة بسبب فيروس كورونا





كشف موقع TMZ الأمريكي، عن الصور الأولى بعد ولادة الممثلة صوفي تيرنر - نجمة مسلسل Game of Thrones، لمولودتها الأولى، التي لم تستقر على اسمها حتى الآن.





أعلنت، نقابة الفنانين العراقيين، الأثنين، عن وفاة الفنان الكوميدي العراقي خلف ضيدان، متأثرًا بإصابته بـ فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، وصراعه مع الفيروس القاتل.





تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من حفل زفاف النجمة التركية سونجول أودان - بطلة المسلسل التركي الشهير «نور» الذي تم إنتاجه عام 2005.



