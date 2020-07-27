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فن

وفاة الفنان الكوميدي خلف ضيدان بـ فيروس كورونا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:41 م
وفاة كورونا
وفاة كورونا
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سعيد فراج
أعلنت، نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الأثنين، عن وفاة الفنان الكوميدي العراقي خلف ضيدان، متأثرًا بإصابته بـ فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، وصراعه مع الفيروس القاتل.



وحرصت نقابة الفنانين العراقيين، على نعي الفنان العراقي خلف ضيدان، في بيان لها، ذكرت فيه: «تنعى رحيل الفنان خلف ضيدان، والذي وافته المنية هذا اليوم .. نسأل المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان». 

ويعد خلف ضيدان، هو ثالث فنان عراقي يتوفى بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد بعد الفنان مناف طالب، الذي توفى يوم الجمعة 26 يونيو، وبعده الفنان مهدي الحسيني، الذي رحل في 13 يوليو الجاري. 

ولم تكشف نقابة الفنانين العراقيين عن أي تفاصيل تخص مراسم الجنازة، وتششيع جثمان الفنان الراحل خلف ضيدان، الذي غيبه الموت منذ ساعات قليلة. 
وفاة الفنان الكوميدي خلف ضيدان بـ فيروس كورونا
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