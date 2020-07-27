وفاة الفنان الكوميدي خلف ضيدان بـ فيروس كورونا













تنعى رحيل الفنان خلف ضيدان، والذي وافته المنية هذا اليوم .. نسأل المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان». وحرصت نقابة الفنانين العراقيين، على نعي الفنان العراقي خلف ضيدان، في بيان لها، ذكرت فيه: «





ويعد خلف ضيدان، هو ثالث فنان عراقي يتوفى بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد بعد الفنان مناف طالب، الذي توفى يوم الجمعة 26 يونيو، وبعده الفنان مهدي الحسيني، الذي رحل في 13 يوليو الجاري.



