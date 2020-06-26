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فن

بعد أيام من إصابته.. وفاة أول فنان عربي بـ فيروس كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:57 م
كورونا
كورونا
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سعيد فراج
أعلنت نقابة الفنانين العراقيين في بيان صحفي لها، عن وفاة الفنان العراقي مناف طالب، اليوم الجمعة 26 يونيو، عن عمر يناهز الـ80 عامًا، بعد أيام من إصابته بـ فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19


ونعت نقابة الفنانين العراقيين، في بيانها الصحفي، الفنان الراحل مناف طالب: «ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان مناف طالب، والذي وافته المنية، في تمام الساعة الرابعة من عصر هذا اليوم الجمعة (26 حزيران 2020) سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان». 

وأصيب مناف طالب، قبل أيام بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، وتم نقله إثرها إلى أحد مستشفيات العزل بالعاصمة العراقية بغداد، لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة اليوم. 

ويعد مناف طالب، أول فنان عربي يفارق الحياة بسبب فيروس كورونا المستجد، منذ بداية اكتشاف الوباء في اخر العام الماضي 2019، وراح ضحيته الكثيرون حتى الآن. 
مناف طالب مناف طالب
مناف طالب مناف طالب
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