خدوا بالكوا.. شذى تكشف عن وفاة جدها بـ فيروس كورونا

كشفت المطربة شذى ، عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، عن سبب وفاة جدها، من أمها، والذي فارق الحياة بسبب فيروس كورونا





البقاء والدوام لله .. جدي والد أمي في ذمه الله .. وفاة جدو بسبب أن هو اتصاب بفيروس كورونا .. خدوا بالكوا من نفسكوا و الاهم تاخدوا بالكوا من الناس المسنين لان مناعتهم مبتستحملش و مبيقدروش يقاوموا .. فضلا و ليس أمرًا الدعاء و قراءه الفاتحه له .. ربنا يحفظكوا جميعا». وكتبت شذى ، عبر انستجرام: «





يأتي ذلك بعدما، أعلنت المطربة شذى، عن وفاة جدها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ولم تكشف عن سبب الوفاة.



