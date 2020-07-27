خدوا بالكوا.. شذى تكشف عن وفاة جدها بـ فيروس كورونا

كشفت المطربة شذى، عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، عن سبب وفاة جدها، من أمها، والذي فارق الحياة بسبب فيروس كورونا
وكتبت شذى، عبر انستجرام: «البقاء والدوام لله .. جدي والد أمي في ذمه الله .. وفاة جدو بسبب أن هو اتصاب بفيروس كورونا .. خدوا بالكوا من نفسكوا و الاهم تاخدوا بالكوا من الناس المسنين لان مناعتهم مبتستحملش و مبيقدروش يقاوموا .. فضلا و ليس أمرًا الدعاء و قراءه الفاتحه له .. ربنا يحفظكوا جميعا».
يأتي ذلك بعدما، أعلنت المطربة شذى، عن وفاة جدها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ولم تكشف عن سبب الوفاة.
ويذكر أن الفنانة شذى أثارت جدلًا كبيرًا بمنشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تهاجم من خلاله فنانا مشهورا.
وقالت "شذى" في تصريح خاص لـ صدى البلد: «لا يمكنني الإفصاح عن اسمه لأن هناك أناسًا تتوسط بيننا من أجل تهدئة الوضع.. ويمكنني التنويه أنه ملحن ومطرب.. وانا بطبعي لا أحب المشادات والمشاكل».