بعد مهاجمته على فيسبوك .. شذى لـ صدى البلد: لن أفصح عن اسمه الآن وهذا الفنان بـ وشين

اثارت الفنانة شذى جدلاً كبيرًا بمنشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تهاجم من خلاله فنان مشهور.





وقالت "شذى" في تصريح خاص لـ صدى البلد: " لا يمكني الإفصاح عن اسمه لأن هناك أناساً تتوسط بيننا من أجل تهدئة الوضع .. ويمكنني التنويه أنه ملحن ومطرب.. وانا بطبعي لا أحب المشادات والمشاكل".





وأضافت شذى : "نمر بأزمة وعلينا أن نكون إيد واحدة ونساعد بعض .. ونحن مصريين قبل ان نكون فنانين والفنان لابد أن يكون مهذباً ولا يجوز أن يقيم زميلاً له.





وتابعت: "هذا الملحن تعاونت معه في ٢٠٠٥ واول اغنية فيديو كليب لاغنيته كانت معي والغريب ان نقل لي كلام على لسانه يسييء لي وفي نفس الوقت يتصل بي ويطمئن عليا ثم تفاجأت انه حذف الرسالة بمجرد معرفتي بما يقوله".



