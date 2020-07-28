الكنترولات تبدأ إجراءات تحديد قائمة أوائل الثانوية العامة 2020 .. اليوم

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وقال الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن أعمال التصحيح تنتهي في الكنترولات اليوم ، لتبدأ رسميا عمليات المراجعة و رصد الدرجات وإعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2020.









وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2020 أعلى من العام الماضي ، لافتا إلى أن نسبة النجاح العام الماضي كانت 78.6%.









وشدد حجازي على مراعاة الدقة في أعمال تقدير الدرجات في كنترولات الثانوية العامة من خلال الالتزام بنماذج الوزارة وكذلك أهمية المراجعة وذلك لصالح الطلاب.









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وأشار إلى أن كل طالب سوف يحصل على حقه بدون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.



وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن كنترولات الثانوية العامة من المتوقع ان تنتهي من أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2020 خلال ساعات .





