الكنترولات تبدأ إجراءات تحديد قائمة أوائل الثانوية العامة 2020 .. اليوم

تبدأ كنترولات الثانوية العامة اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 ، في إجراءات تحديد قائمة أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية ، الحاصلين على أعلى الدرجات في جميع المواد .
وقال الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن أعمال التصحيح تنتهي في الكنترولات اليوم ، لتبدأ رسميا عمليات المراجعة و رصد الدرجات وإعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2020.
وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2020 أعلى من العام الماضي ، لافتا إلى أن نسبة النجاح العام الماضي كانت 78.6%.
- تطلب الوزارة أسماء عدد (10) طلاب متفوقين حاصلين على أعلى الدرجات من كل كنترول من كنترولات الثانوية العامة