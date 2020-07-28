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تعليم

الكنترولات تبدأ إجراءات تحديد قائمة أوائل الثانوية العامة 2020 .. اليوم

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:01 ص
اوائل الثانوية العامة
اوائل الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
تبدأ كنترولات الثانوية العامة اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 ، في إجراءات تحديد قائمة أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية ، الحاصلين على أعلى الدرجات في جميع المواد .


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وقال الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن أعمال التصحيح تنتهي في الكنترولات اليوم ، لتبدأ رسميا عمليات المراجعة و رصد الدرجات وإعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2020.


وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2020 أعلى من العام الماضي ، لافتا إلى أن نسبة النجاح العام الماضي كانت  78.6%.


وشدد حجازي على مراعاة الدقة في أعمال تقدير الدرجات في كنترولات الثانوية العامة من خلال الالتزام بنماذج الوزارة وكذلك أهمية المراجعة وذلك لصالح الطلاب.




وأشار إلى أن كل طالب سوف يحصل على حقه بدون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.


وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن كنترولات الثانوية العامة من المتوقع ان تنتهي من أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2020 خلال ساعات .


وأشار المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، الى أنه بعد انتهاء التصحيح تبدأ عمليات المراجعة و رصد الدرجات وتحديد قائمة أوائل الثانوية العامة 2020.




وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الآلية التي تتبعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لتحديد قائمة أوائل الثانوية العامة :


- تطلب الوزارة أسماء عدد (10) طلاب متفوقين حاصلين على أعلى الدرجات من كل كنترول من كنترولات الثانوية العامة 
-  ثم تقوم لجنة عليا بفحص كل كراسات الامتحانات لهم ويتم مراجعتها مرة أخرى من خلال مستشار كل مادة
- ثم يتم عمل تقرير بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم.
- قائمة أوائل الثانوية العامة وصلت العام الماضي الى 40 طالبا وطالبة
- يراعى أن يكون أوائل الثانوية العامة من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين
-  يتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.
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