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صندوق عطاء: الأرباح تذهب لعمل الخير ودعم ذوي الهمم .. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:22 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قال شريف سامي عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري "عطاء" لدعم ذوي الإعاقة،  إن الصندوق  ليس كيانا حكوميا؛ ولكنه مؤسس من  المجتمع المدني والشركات والأفراد .

وأضاف شريف سامي في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، أن   أرباح الصندوق تذهب لعمل الخير والعمل المجتمعي .

وأوضح شريف سامي:" يتميز صندوق عطاه بأنه مثل الوقف والصدقة الجارية ، حيث يقوم الفرد بشراء وثيقة كـ"سهم في الصندوق" وعائد ارباح الاستثمار؛ توجه  للمشروعات والخدمات ".

 وأكمل شريف سامي :"  للتقليل من أي فرص فساد لا ينفذ  الصندوق البرامج بنفسه مثل شراء الاطراف الصناعية ولكنه يقوم بتمويل برامج  تنفذها  الجمعيات الأهلية لدعم ذوي الإعاقة ".

ونوه شريف سامي:"  نحن في حاجة إلى دمج ذوي الهمم في سوق العمل وصندوق عطاء به شفافية كبيرة ويقوم بنشر ميزانيته". 
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