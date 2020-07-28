صندوق عطاء: الأرباح تذهب لعمل الخير ودعم ذوي الهمم .. فيديو

قال شريف سامي عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري "عطاء" لدعم ذوي الإعاقة ، إن الصندوق ليس كيانا حكوميا؛ ولكنه مؤسس من المجتمع المدني والشركات والأفراد .





وأضاف شريف سامي في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، أن أرباح الصندوق تذهب لعمل الخير والعمل المجتمعي .





وأوضح شريف سامي:" يتميز صندوق عطاه بأنه مثل الوقف والصدقة الجارية ، حيث يقوم الفرد بشراء وثيقة كـ"سهم في الصندوق" وعائد ارباح الاستثمار؛ توجه للمشروعات والخدمات ".





وأكمل شريف سامي :" للتقليل من أي فرص فساد لا ينفذ الصندوق البرامج بنفسه مثل شراء الاطراف الصناعية ولكنه يقوم بتمويل برامج تنفذها الجمعيات الأهلية لدعم ذوي الإعاقة ".





ونوه شريف سامي:" نحن في حاجة إلى دمج ذوي الهمم في سوق العمل وصندوق عطاء به شفافية كبيرة ويقوم بنشر ميزانيته".