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رياضة

المركز التاسع لا يليق بالدراويش.. مدرب الإسماعيلي: هدفنا التتويج بالبطولة العربية.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:55 ص
الفرنسى ديديه جوميز
الفرنسى ديديه جوميز
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محمد رشاد
قال الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى، إنه لم يقد الدراويش فى مباريات كثيرة، خاصة بعد أن توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.

وأضاف جوميز : "لم ألعب مباريات كثيرة، لكن علينا ان نتحسن ونلعب بشكل أكثر، ولدينا هدف كبير لأننا وصلنا للدور قبل النهائى بالبطولة العربية، وأنا أعلم إنه أمر شيق بالنسبة للجماهير".

وأردف جوميز  خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس": "علينا أن نلعب بجد فى الدورى حتى نطور مركزنا فى جدول الترتيب لأنه لا يليق بالإسماعيلى التواجد فى المركز التاسع، ونؤدى الاستعدادات حاليًا بشكل جيد، ونطمح فى تقديم مستوى وأداء مميز مع عودة المنافسات".

وتابع المدير الفنى للدراويش حديثه: "هدفى البقاء مع الإسماعيلى أطول فترة ممكنة، لإننى أحب الإسماعيلية وجماهيرها، واتناول الطعام المصرى ذو المذاق الرائع جدًا مثل السمك والجمبرى، وأيضًا هذا موسم المانجو وسنستمتع بها بعد العيد".
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