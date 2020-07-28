AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

في ثوبها الجديد.. رانيا علواني تحتفل بإطلاق قناة الأهلي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:02 ص
رانيا علواني عضو
رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي
Advertisements
مصطفى كرم
احتفلت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بافتتاح قناة النادي في ثوبها الجديدة بعد توقفها لأيام قليلة بسبب أعمال التجديد.

ونشرت رانيا علواني فيديو لها من احتفالية افتتاح القناة وعلقت قائلة "مبروووك انطلاق قناة الاهلي HD".

وأعلنت قناة الأهلي عن عودتها للظهور من جديد بعد التطوير بأكبر «VIDEO WALL» في استوديوهات مصر، حيث يضم الاستوديو الرئيسي للقناة 190 مترًا شاشات عالية «pixel pitch 2.8»، موزعة على 8 شاشات عملاقة، لاستخدامها في خريطة البرامج المنوعة التي تقدم على شاشتها.


وقال مسئولو القناة إن الشاشات المستخدمة في الاستوديو تتنوع  بين الكيرف والإستريت والدائرية، لتقديم أفضل خدمة وصورة لجماهير النادي، وذلك بعد أشهر من التطوير، الذي أشرفت عليه شركة «لايف»، صاحبة حقوق إدارة وتطوير قناة الأهلي والتابعة لشركة «استادات القابضة».

وتم تجهيز الاستوديو بأحدث الأجهزة والمعدات، وأبرزها كاميرات تعمل بتقنية «hd 1080p»، لضمان أفضل جودة في البث على مدى 24 ساعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أتمنى أن يتعلم محمود الخطيب منها.. مرتضى منصور يكشف كواليس لقائه مع رانيا علواني.. فيديو

المجري .. مصطفى عبده يعلن تفاصيل برنامجه الجديد على قناة الأهلي بعد تطويرها

محمد كامل: تطوير قناة الأهلي نقلة نوعية في مجال الإعلام الرياضي

محمد كامل: قناة الأهلي ستشع نورا لن ينقطع.. وانتظروا مفاجآت مثيرة

شاهد .. خريطة البرامج الكاملة لقناة الأهلي بعد التطوير

الخطيب: قناة الأهلي ملك القلعة الحمراء ونحصل منها على 20 مليون جنيه سنويا

ترشيحاتنا

الصفقة المنتظرة .. نجم بيراميدز يوقع على عقود انتقاله لنادي الزمالك

تركيا تستفز إسبانيا.. آيا صوفيا للمسلمين فقط

مقيمة بـ عمارة الشربتلي.. طارق الشناوي: نجاة الصغيرة ليست منتقبة ولا تحب الظهور

إسلام حسن شحاتة يكشف حقيقة انضمام المعلم لقناة الأهلي.. فيديو

أبرزها استئناف الدوري وتحدي أندية إسبانيا وإيطاليا.. تعرف على تصريحات رئيس الزمالك عقب إغلاق باب التسجيل فى الجمعية العمومية

التراجع مستمر.. الصحة: تسجيل 420 إصابة جديدة بـ كورونا و46 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب خراج في الأسنان.. امرأة تفقد الذاكرة والقدرة على المشي بعد إصابة القلب والكبد

فستان ملفت.. أمل بوشوشة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بسبب الشمس.. امرأة تخرج من منزلها لأول مرة منذ 20 عامًا| صور