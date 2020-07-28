AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هنا شيحة: ردود الأفعال عن مسلسل شاهد عيان كانت قوية وإيجابية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:54 ص
هنا شيحة
هنا شيحة
Advertisements
عمر صبحي
شاركت الفنانة هنا شيحة  بدور "ندى" في مسلسل "شاهد عيان" مع الفنان حسن الرداد الذي تم عرضه في شهر "رمضان" 2019. 

وقالت هنا شيحة،خلال لقائها في برنامج "et بالعربي" :  أحببت دور "ندى" علشان شخصية صعبة، المسلسل لم تكن نسبة مشاهدته كبيرة ولكن ردود الأفعال كانت قوية وإيجابية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد "الرداد" دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.

والمسلسل بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبد القادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل شاهد عيان الحلقة 25 .. حسن الرداد يحاول قتل والدته

شاهد عيان الحلقة 26.. حسن الرداد يخطف ابنته ويقتلها

ندى هتوحشني.. هنا شيحة في آخر يوم تصوير مسلسل شاهد عيان

شاهد عيان الحلقة 27.. هنا شيحة تعترف بعملها مع وزارة الداخلية

شاهد عيان الحلقة 28 .. انضمام حسن الرداد لجماعة إرهابية

هنا شيحة من مسلسل شاهد عيان: أنا مش خاينة

ترشيحاتنا

حكم الجلوس في المقابر.. الأزهر للفتوى يجيب.. فيديو

جوجل تطالب مواظفيها بالعمل من المنزل حتى يوليو 2021

لا تسمح للكسل أن يتسلل لـ روحك.. أحمد مجدي يوجه رسالة لجمهوره

في ثوبها الجديد.. رانيا علواني تحتفل بإطلاق قناة الأهلي

بعد رحيله.. 17 ساعة يوميا في علاج الفقراء بـ10 جنيهات للكشف.. تفاصيل الصورة الثلاثينية لطبيب الغلابة قبل شقائه

حكم صيام يوم عرفة بنية قضاء يوم أفطرته في رمضان.. دار الإفتاء توضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالألعاب النارية.. شاهد.. هجوم عنيف من الزبائن على مركز ترفيهي

لحظات مرعبة.. لحظة سقوط طائرة من السماء على المارة | فيديو

محتشمة وأنيقة.. 15 صورة تكشف إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها