هنا شيحة: ردود الأفعال عن مسلسل شاهد عيان كانت قوية وإيجابية

شاركت الفنانة هنا شيحة بدور "ندى" في مسلسل "شاهد عيان" مع الفنان حسن الرداد الذي تم عرضه في شهر "رمضان" 2019.





وقالت هنا شيحة ،خلال لقائها في برنامج "et بالعربي" : أحببت دور "ندى" علشان شخصية صعبة، المسلسل لم تكن نسبة مشاهدته كبيرة ولكن ردود الأفعال كانت قوية وإيجابية.





وتدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد "الرداد" دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.





والمسلسل بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبد القادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.



