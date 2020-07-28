بالألعاب النارية.. شاهد.. هجوم عنيف من الزبائن على مركز ترفيهي

قرر مركز ترفيهي بولاية تينيسي الأمريكية، إغلاق أبوابه مبكرًا بعد اختراق عدد من الآباء لإجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا المستجد مما نتج عنه كارثة مدوية بسبب هجوم الزبائن.









وعندما رفض المركز إرجاع الأموال للزوار هاجم حوالي 300 إلى 400 من الشبان والفتيات المركز بالألعاب النارية، وتحطيم الحواجز الزجاجية.









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جاء ذلك بعدما رفض الموظفون رد المبالغ للمراهقين، مما دفعهم لإحداث الفوضى والشغب، حيث أطلقت الألعاب النارية.









كما قامت إحدى الفتيات بسرقة نباتات من المركز وألقتها على السيارات، وحطم الآخرون المركز والحواجز الزجاجية.





حضرت الشرطة إلى مكان الواقعة لمنع الشغب، حيث قام المشاغبون بالبصق على العمال داخل المركز.



