AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعدادا للدوري.. الأهلي يواجه الجونة بالتتش اليوم وديا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:48 ص
لقاء سابق بين الأهلي
لقاء سابق بين الأهلي والجونة
Advertisements
حسام الحارتي
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تمام الساعة الخامسة مساء آخر ودياته أمام نادي طنطا ضمن الاستعدادات النهائية لاستئناف بطولة الدوري الممتاز من جديد عقب توقفه خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويواجه الأهلي نظيره الجونة مساء اليوم باستاد التتش عقب مواجهة سموحة مساء الجمعة الماضي وتحقيق الفوز برباعية نظيفة.

واكتسح النادي الأهلي نظيره سموحة 4-0 وديا ، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب التتش ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري الممتاز وبطولة أفريقيا.

وأحرز النادي الأهلي الهدف الأول فى الدقيقة 43 عن طريق كهربا بعد تصويبة قوية من عمرو السولية ارتدت من يد الحارس الهانى سليمان ليضعها كهربا بسهولة داخل المرمى، خلال الشوط الأول.

وأضاف الهدف الثانى مروان محسن بعد مجهود كبير من كهربا من الناحية اليسرى الذي هيأ الكرة أمام مروان ليضعها بسهولة داخل المرمى.

وتمكن الأهلي من إحراز الهدف الثالث عن طريق كهربا بعد تمريرة رائعة بالكعب من عمرو السولية داخل منطقة الجزاء، ليسددها كهربا علي الفور فتسكن الشباك.

ونجح جونيور أجاي من احراز الهدف الرابع من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء، بعدما سدد مروان محسن كرة قوية لتصطدم بالقائم وترتد لـ آجاي ليسددها علي الفور.

وفاجأ السويسرى رينية فايلر المدير الفنى للأهلى الجميع بمشاركة أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق مع بداية الشوط الثانى للمباراة الودية لسموحة المقامة حاليا باستاد التتش ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري الممتاز.

وفي الدقيقة 69 أهدر فريق سموحة هدف التقليص بعد مراوغة رائعة من أحمد فؤاد داخل منطقة الجزاء ويسددها على الفور وتسقط من يد علي لطفي وتردد لـ أحمد حسن مكي ويسددها أعلى من المرمى وهو فارغ.

وأشرك رينيه فايلر مجموعة كبيرة من اللاعبين مع بداية الشوط الثانى لمنح الجميع الفرصة من بينهم النيجيرى جونيور اجاي وياسر ابراهيم والصاعد محمد عبد المنعم وأحمد الشيخ ومروان محسن.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من أسيست كهربا .. مروان محسن يضيف الثاني للأهلي في شباك سموحة ..فيديو

رغم انتقاله لـ بيراميدز.. أحمد فتحي يشارك في ودية الأهلي مع سموحة

65 دقيقة.. مروان يضيف الثاني وفايلر يدفع بـ فتحي في ودية الأهلي وسموحة ..فيديو

75 دقيقة .. الأهلي متقدم بهدفين وسموحة يهدر هدف التقليص ..فيديو

مشهد يخطف القلب.. جماهير الأهلي تتابع مباراته مع سموحة من برج القاهرة

حفلة| الأهلي يمطر مرمى سموحة بهدفين في دقيقتين.. فيديو

ترشيحاتنا

أبتغي الجنة بعمل الخير.. ننشر آخر كلمات طبيب الغلابة مع صدى البلد.. فيديو

لزيادة نسبة حرق الدهون.. استشارى تنصح بتناول هذه الأطعمة

عز العرب يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية

جوجل تطالب مواظفيها بالعمل من المنزل حتى يوليو 2021

حكم الجلوس في المقابر.. الأزهر للفتوى يجيب.. فيديو

شركة أمريكية تعلن موعد ظهور لقاح كورونا

AdvertisementS

قناة الزمالك تقطع الإرسال عن مرتضى منصور عقب الهجوم على مسؤوليها

نادي الزمالك ينعى الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة

تفاصيل تعاقد بيراميدز مع إيهاب جلال .. فيديو

الأهلي يفوز بالحكام.. حسام غالي يكشف هجوم مدرب منتخب مصر الأسبق على لاعبي القلعة الحمراء

إسلام حسن شحاتة يكشف حقيقة انضمام المعلم لقناة الأهلي.. فيديو

محمد صلاح يودع لوفرين برسالة مؤثرة

محمد صلاح شرف مصر.. وحزين لتوقف الدوري| آخر التصريحات الرياضية لـ طبيب الغلابة محمد مشالي

قدمت مساعدة مالية للأهلي.. حسام غالي: واقعة إلقاء القميص في توتنهام نتيجة لسوء معاملتي

في ثوبها الجديد.. رانيا علواني تحتفل بإطلاق قناة الأهلي

أبرزها استئناف الدوري وتحدي أندية إسبانيا وإيطاليا.. تعرف على تصريحات رئيس الزمالك عقب إغلاق باب التسجيل فى الجمعية العمومية

استعدادا للدوري.. الأهلي يواجه الجونة بالتتش اليوم وديا

محمد صلاح: تعاقدي مع النجوم مستمر.. وهذا موقفي حال التعاقد مع عبد الملك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات مرعبة.. لحظة سقوط طائرة من السماء على المارة | فيديو

محتشمة وأنيقة.. 15 صورة تكشف إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها

بعد 26 عاما.. الشرطة تكشف لغز اختفاء سيارة فيراري.. صور