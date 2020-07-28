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مرأة

بدون ماء.. اتبعي هذه الحيلة لتنظيف السجاد فى دقائق

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:00 ص
تنظيف السجاد
تنظيف السجاد
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أسماء عبد الحفيظ

تقع ربة المنزل خلال هذه الأيام، فى حيرة كبيرة ومجهود شاق نتيجة لترتيب المنزل وغسل السجاد، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء وتواجهين مشقة وعناء فى تنظيف السجاد، إليكِ أسهل طريقة تساعدك على تنظيف السجاد دون ماء، وهو مكانه بدون الحاجة للرفع.



وكشف موقع "هيلثي" عن وصفة البيكنج صودا لغسيل السجاد تتمثل في:


بيكربونات الصوديوم أو بيكنج صودا، من أشهر وسائل التنظيف الطبيعية حول المنزل، فلا يوجد تقريبًا مكان في شقتك لا ينظف به، ولاستعماله في تنظيف السجاد بعض الخطوات، كالتالي:


في البداية تأكدي من استعمال قماشة لامتصاص السائل من البقعة إن كانت حديثة.


استعمل المكنسة الكهربائية في التخلص من أي غبار قد يجعل التنظيف معقدًا.


في بخاخة أو كوب رفيع، أحضر ماءً ساخنًا إلى جانبك لاستعماله أثناء التنظيف.


ابدأ في رش كمية كريمة من بيكربونات الصوديوم على البقعة.


تتبعها نقاط قليلة من الماء، تضمن تفاعل الصوديوم مع البقعة دون أن تُبل تمامًا.


استعمل قماشة نظيفة أو ليفة أو فرشاة في فرك الصوديوم على البقعة.


كرر الخطوات بين رش الصوديوم وبلّه وفركه، ثم اتركه تمامًا حتى يجف.


باستعمال المكنسة الكهربائية، اشفط الصوديوم الجاف المتبقي مكان البقعة النظيف الآن.

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