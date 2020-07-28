التعليم العالي: ملء رغبات تنسيق الجامعات فور إعلان نتيجة الثانوية حتى 5 سبتمبر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن تنسيق الجامعات وكتابة الرغبات يبدأ بعد نتيجة الثانوية العامة مباشرة، وينتهي بشكل مبدئي في 5 سبتمبر في الساعة 12 ظهرا تقريبًا.





وتابع حسام عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحد الأدنى للقبول بالجامعات هو عبارة عن مؤشرات استرشادية من نتائج الثانوية العامة خلال آخر 3 سنوات، وذلك بأخذ متوسط وحسب رقم تقديري متوقع للحد الأدنى للقبول في الكليات.





وأوضح أن هذا الرقم في النهاية يرتيط بالنتيجة الحقيقية للثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه تم عمل دراسة لمعرفة احتياجات سوق العمل في مصر من الخريجين وخاصة في القطاع الصحي، ووفقًا لتلك الدراسات يتم وضع الأعداد التي تحتاج إليها الكليات بشكل مبدئي.



