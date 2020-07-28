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التعليم العالي: ملء رغبات تنسيق الجامعات فور إعلان نتيجة الثانوية حتى 5 سبتمبر

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:58 ص
الدكتور حسام عبدالغفار،
الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن تنسيق الجامعات وكتابة الرغبات يبدأ بعد نتيجة الثانوية العامة مباشرة، وينتهي بشكل مبدئي في 5 سبتمبر في الساعة 12 ظهرا تقريبًا.

وتابع حسام عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحد الأدنى للقبول بالجامعات هو عبارة عن مؤشرات استرشادية من نتائج الثانوية العامة خلال آخر 3 سنوات، وذلك بأخذ متوسط وحسب رقم تقديري متوقع للحد الأدنى للقبول في الكليات.

وأوضح أن هذا الرقم في النهاية يرتيط بالنتيجة الحقيقية للثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه تم عمل دراسة لمعرفة احتياجات سوق العمل في مصر من الخريجين وخاصة في القطاع الصحي، ووفقًا لتلك الدراسات يتم وضع الأعداد التي تحتاج إليها الكليات بشكل مبدئي.

وأكد أن كراسة الرغبات في طريقها للانقراض، وبالتالي فإن هناك تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور ويكون هناك عدالة وشفافية، لأن تقديم الطلاب يظهر في أكثر مكان وليس الجامعة فقط، ولكنه مرتبط بالمكتب الفني للوزير وأمانة المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أنه أصبح هناك ميعاد موحد للبدء في التقديم والانتهاء منه في كل الجامعات.
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