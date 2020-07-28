بسبب كورونا.. الأمم المتحدة تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 7ر5%

توقعت الأمم المتحدة انكماشا بنسبة 7ر5% في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، نتيجة جائحة "كوفيد 19"، مع تراجع اقتصاديات بعض بلدان الصراعات بنسبة تصل إلى 13%، بما يعادل خسائر بقيمة 152 مليار دولار.









ونوهت الأمم المتحدة - في تقرير لها بعنوان "كوفيد 19 والمنطقة العربية: فرصة لإعادة البناء على نحو أفضل" - إلى انضمام 3ر14 مليون شخص إلى صفوف الفقراء ليرتفع عدد هؤلاء إلى أكثر من 115 مليون نسمة، أى ربع سكان المنطقة العربية البالغ 436 مليون نسمة.









وتابع التقرير أن تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى خسارة الدول العربية ما يعادل 17 مليون وظيفة بدوام كامل بسبب جائحة كوفيد 19.









كما حذر التقرير من أن استمرار الصراعات المسلحة في بعض المناطق العربية يؤدي إلى تكبيل قدرة القطاع الصحي على الاستجابة للجائحة، وتدمير بنية الرعاية الصحية الأساسية.









غير أن التقرير اعتبر أن التصدي لأزمة كوفيد 19 يمثل فرصة لمعالجة بعض مكامن الضعف الهيكلية التي طال أمدها، ولإعادة البناء على نحو أفضل بما يتسق مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك من خلال دعم السلطات المحلية، وتوطيد القيم الديمقراطية وصون حقوق الإنسان وتحقيق السلام وإدامته، والنهوض بقدرات الفئات المعرضة للمخاطر وتوطيد إصلاحات نظم الحماية الاجتماعية من أجل تحقيق مزيد من العدالة والشمول.