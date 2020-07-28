انفجار عنيف.. شاهد.. اشتعال النيران في خزان وقود بـ إقليم كرمان شاه في إيران

وقع انفجار عنيف، اليوم الثلاثاء، بإقليم كرمان شاه غرب إيران، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة الحرائق والانفجارات التي تحدث في البلاد وأصاب بعضها مواقع حساسة، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية.





وأفادت وكالة أنباء الميزان الإيرانية، بأن انفجار ست شاحنات وقود في موقف للسيارات في دولت آباد الصناعية مما أسفر عن اشتعال النيران في خزان وقود في إقليم كرمانشاه غرب إيران، صباح اليوم الثلاثاء.





وأضافت الوكالة الإيرانية أن الانفجار وقع في خزان وقود في منطقة دولت آباد الصناعية، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.





بينما قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) إن خزانات وقود انفجرت مما تسبب في حريق كبير في المنطقة.





وأظهر مقطع فيديو للحادث نشرته "ميزان" أعمدة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد في الهواء.





وقد شهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة من الانفجارات والحرائق الغامضة في منشآت عسكرية ومدنية في إيران.





وحتى الآن لم تعرف الأسباب الحقيقية لسلسلة الحرائق والانفجارات التي ضربت مناطق مختلفة من إيران، ولم يخلف أغلبها أي إصابات بشرية، وإنما ألحقت أضرارا واسعة ببعض المنشآت.