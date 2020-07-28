استعدادا لعيد الأضحى.. وكيل طب بيطري الدقهلية يتفقد المجازر

تفقد الدكتورعبد المنعم المنجى وكيل وزاره الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، عددا من المجازر بنطاق محافظة الدقهلية والتي شملت مجازر ( طنامل - أجا -ميت العامل )والتي تقع جميعها نطاق مركز أجا.
والتى تشمل في طياتها التأكيد علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية العاملين والمترددين علي المجزر من فيروس كورونا .
وشدد" المنجى " على ضرورة تعليق لافتة واضحة في مدخل المجزر تفيد بعدم دخول المجزر الا بعد ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد والمسافات الآمنة اضافة الى توفير مطهرات وموتور رش عند مدخل كل مجزر وتجهيز استراحة لائقة لانتظار اصحاب الاضاحى بها، فيما نسق " المنجى "مع الجمعيات الخيرية لتوزيع الاضاحى علي مجازر المحافظة منعا للتكدس ومنعا لحدوث أى مشاحنات.
وفوض وكيل الوزارة مديرى الادارات البيطرية للتنسيق مع مأمورى المراكز لتوفير فرد أمن يدعم العاملين بالمجزر أمنيا و يساعد في تيسير دخول المترددين بالمجزر.
كما شدد المنجى علي جميع مديرى الادارات البيطرية بضرورة التواصل الفورى والمستمر مع رؤساء مجالس المدن لتوفير النظافة والعمالة الكافية لتقديم لحوم حمراء خالية من أى مسببات مرضية.
والتى تشمل في طياتها التأكيد علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية العاملين والمترددين علي المجزر من فيروس كورونا .
وشدد" المنجى " على ضرورة تعليق لافتة واضحة في مدخل المجزر تفيد بعدم دخول المجزر الا بعد ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد والمسافات الآمنة اضافة الى توفير مطهرات وموتور رش عند مدخل كل مجزر وتجهيز استراحة لائقة لانتظار اصحاب الاضاحى بها، فيما نسق " المنجى "مع الجمعيات الخيرية لتوزيع الاضاحى علي مجازر المحافظة منعا للتكدس ومنعا لحدوث أى مشاحنات.
وفوض وكيل الوزارة مديرى الادارات البيطرية للتنسيق مع مأمورى المراكز لتوفير فرد أمن يدعم العاملين بالمجزر أمنيا و يساعد في تيسير دخول المترددين بالمجزر.
كما شدد المنجى علي جميع مديرى الادارات البيطرية بضرورة التواصل الفورى والمستمر مع رؤساء مجالس المدن لتوفير النظافة والعمالة الكافية لتقديم لحوم حمراء خالية من أى مسببات مرضية.