استعدادا لعيد الأضحى.. وكيل طب بيطري الدقهلية يتفقد المجازر



كما شدد المنجى علي جميع مديرى الادارات البيطرية بضرورة التواصل الفورى والمستمر مع رؤساء مجالس المدن لتوفير النظافة والعمالة الكافية لتقديم لحوم حمراء خالية من أى مسببات مرضية.

وفوض وكيل الوزارة مديرى الادارات البيطرية للتنسيق مع مأمورى المراكز لتوفير فرد أمن يدعم العاملين بالمجزر أمنيا و يساعد في تيسير دخول المترددين بالمجزر.