لمدة شهر.. غلق 5 صيدليات وإعادة ممارسة النشاط لواحدة في الدقهلية

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على غلق 5 صيدليات إداريًا لمدة شهر لممارسة النشاط دون تعيين مدير صيدلي مسئول،واعادة ممارسة النشاط الصيدلي لصيدلية لانقضاء مدة الغلق المقرر لها.





ووجه محافظ الدقهلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين بالغلق وتجاه إعادة ممارسة النشاط لصيدلية،مشيرا إلى ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والغذائية بجميع مراكز ومدن المحافظة وتطبيق القانون حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



