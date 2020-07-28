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محافظات

لمدة شهر.. غلق 5 صيدليات وإعادة ممارسة النشاط لواحدة في الدقهلية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:19 ص
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على غلق 5 صيدليات إداريًا لمدة شهر لممارسة النشاط دون تعيين مدير صيدلي مسئول،واعادة ممارسة النشاط الصيدلي لصيدلية لانقضاء مدة الغلق المقرر لها.

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين بالغلق وتجاه إعادة ممارسة النشاط لصيدلية،مشيرا إلى ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والغذائية بجميع مراكز ومدن المحافظة وتطبيق القانون حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. 

جاء قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقريرين المعروضين من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بشأن نتائج حملة المرور لإدارة التفتيش الصيدلي على عدد من الصيدليات التي صدر قرار باعادة نشاطها ببني عبيد والتي صدر قرار غلقها بشارع السكة الجديدة بالمنصورة ،ومنشأة الأخوة بأجا،والفيروسات ودار السلام بالمنزلة ،وقرية البرامون التابعة لمركز المنصورة.
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