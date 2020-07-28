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فن

القصة الكاملة لخلافات كيم كاردشيان ووزوجها كاني ويست.. انفصال واتهامات بالخيانة وبكاء

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:18 م
كيم كارداشيان وكاني
كيم كارداشيان وكاني ويست
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شروق ابراهيم
دخلت الخلافات بين نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان وزوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست إلى مرحلة جديدة بعد أن وصلت إلى احتمالات انفصالهما رغم علاقتهما الغرامية التي بدأت قبل 10 سنوات وانتهت بالزواج وإنجاب 4 أطفال.


ومنذ إعلان كاني ويست رغبته في الترشح للرئاسة الأمريكية وبدء حملته الانتخابية، تعيش كيم كاردشيان أسوأ أيام حياتها بسبب تصريحاته النارية التي كشفت عن تفاصيل خاصة حول زواجهما.


أنباء عن الانفصال
في مطلع شهر يونيو الماضي، انتشرت أنباء حول انفصال كيم كاردشيان وكاني ويست، إلا أن كريس جينر، والدة " كيم"، نفت الأمر بنشرها صورة مع كاني ويست خلال احتفالها بعيد ميلاده.


وأعربت كريس جينر عن حبها الشديد لزوج ابنتها ووصفته بالفرد المهم في عائلتها هي وابنتها.


كاني ويست يخرج عن المألوف
كشف مغنى الراب كانى ويست، المرشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، عن نيته توفير مليون دولار لكل طفل، وذلك فى أول فعالية خاصة بحملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية في نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولينا وقبل يوم من الموعد النهائي الذي حددته الولاية لتقديم طلبات الترشح بالنسبة للمرشحين المستقلين الراغبين في التنافس بالسباق الرئاسي القادم.


وتحدث كانى ويست عن العديد من القصايا التى تهم المجتمع الأمريكى، خاصة المرأة الأمريكية التى تعنى بعدم المساواة فى التعليم وعنف الشرطة، كما تطرق إلى قضايا الإجهاض والإنجاب.


تصريح صادم لـ كاني ويست
وقال كانى إنه تعرض إلى موقف صعب، حيث كان والده يرغب فى إجهاضه قبل والدته، وعندما أنجب من كيم كاردشيان لم يكن يرغب فى هذا الأمر، ولذلك يؤيد الإجهاض ويسعى أن يكون قانونيا مع توفير الدعم لمن يقدمون عليه.


تغريدات "تويتر" وتصاعد الأزمة
خرج مغني الراب الأمريكي كاني ويست بتصريحات جريئة مجددًا، بعد إعلان ترشحه للرئاسة، مشيرًا في تغريدات بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" إلى أنه حاول الانفصال عن زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان.


واتهم كاني ويست زوجته كيم كاردشيان ووالدتها كريس جينر بأنهما يفضلان البيض عن ذوي البشرة السمراء، وذلك خلال مشاركة "كيم" في مبادرة إصلاح السجون الأمريكية.


كيم تفكر في نقل كاني إلى مصحة نفسية
واعترف كاني ويست بأنه بسبب تلك التصريحات فكرت كيم كاردشيان في نقله إلى مصحة نفسية كي يتلقى العلاج النفسي.


اعتراف كيم بمعاناة كاني من مرض نفسي
خرجت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان عن صمتها وعلقت على ما تتداوله الصحف الأجنبية ووسائل الإعلام حول تصريحات زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست.


وكتبت كيم كاردشيان عبر خاصية ستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلة: "كما يعلم الكثيرون منكم أن زوجي كاني ويست يعاني من ثنائي اضطراب القطب ومن لديه شخص في عائلته يعاني من هذا المرض يعي جيدا كم هو أمر صعب ومعقد".


وأضافت نجمة تليفزيون الواقع البالغة من العمر ٣٩ عاما، أن زوجها شخص صاحب قلب طيب وذكي ولكنه مادة مثيرة للجدل بسبب آرائه الجريئة.


بكاء وانهيار كيم كاردشيان
رصدت عدسات مصوري الباباراتزي صورا لنجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان أثناء بكائها بشدة خلال مناقشتها مع زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست أزمات زواجهما.
 

وظهرت كيم كاردشيان وهي تبكي داخل السيارة في أول ظهور لها مع كاني ويست بعد التصريحات النارية التي أدلى بها خلال حملته الانتخابية وما قاله عن زواجهما عبر تغريدات نارية بموقع "تويتر".
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