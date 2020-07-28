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فن

تعرضت لتحرش لفظي من النساء.. أميرة فتحي في حوار لايف لـ صدى البلد.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:03 م
اميرة فتحي
اميرة فتحي
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شروق ابراهيم
أجرى موقع "صدى البلد" لقاء لايف مع الفنانة أميرة فتحي عبر برنامج "زووم"، في حوار جريء حمل الطابع الإنساني والفني.


وتحدثت أميرة فتحي عن واقعة تعرضها للتحرش اللفظي من قبل النساء والرجال أيضا من خلال صورها التي تنشرها على السوشيال ميديا.


كما كشفت أميرة فتحي عن عودتها القوية في التمثيل وعن جديدها الفني.


يذكر أن الفنانة أميرة فتحى شاركت فى العديد من الأعمال السينمائية الهامة منها "صعيدى فى الجامعة الأمريكية، فرقة بنات وبس، ظاظا، حين ميسرة".


كما شاركت فى عدد من المسلسلات التليفزيونية منها "حق مشروع، هدوء نسبي، المرافعة، السرايا، ألوان الطيف، ابن النظام".

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