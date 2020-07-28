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توك شو

القطن هيرجع ينافس بقوة.. تعرف على خطة الدولة فى نهضة صناعة الغزل والنسيج

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:09 م
اللواء كامل هلال
اللواء كامل هلال
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فرح علاء الخولي
هنأ اللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى، وشكر كل الجهات على جهودها في إنشاء تلك المشروعات القومية وبهذا المستوى المشرف بما يليق بمصرنا الحبيبة.

قال اللواء كامل هلال، إنه تم تعزيز مكانة وكفاءة المنتجات النسيجية المصرية بالتعاون مع القطاع العام والخاص وفي الأسواق العالمية وهذا لرفع نسبة صادرتها وخفض الواردات لتوفير العملات الأجنبية.

وتابع اللواء كامل هلال، خلال كلمته في فعاليات افتتاح الرئيس السيسي للمدينة الصناعية بالروبيكي اليوم، أنه تم الاتفاق مع كل المصانع لتشغيل انتاجيتها بكامل طاقتها بما يساعد على التشغيل الاقتصادي وزيادة الطلب على العمالة المصرية والتقليل من نسبة البطالة.

وأضاف أن مشروعات الغزل والنسيج هي واحدة من أكبر المشروعات التي يقوم عليها الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولة تعمل على رفع القيمة المضافة للقطن المصري من خلال تحقيق التكامل فى صناعة الغزل والنسيج.
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