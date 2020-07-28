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حوادث

ضبط طن دواجن فاسدة داخل مجزر بعين شمس

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:11 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بدائرة قسم شرطة عين شمس لحيازته طن سلع غذائية " هياكل دواجن – فليه دواجن " معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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