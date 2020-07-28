مباحث التموين تضبط مصنعا للكحول والعطور المغشوشة بالقطامية

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك مصنع تابع لإحدى الشركات لتعبئة الكحول والعطور بدائرة قسم شرطة القطامية لاستخدامه خامات مجهولة المصدر.





وبمداهمة المصنع تبين قيام المتهم بتصنيعه (10804 عبوات " معطر جو – كحول"، 5,717 طن "زيوت عطرية – جلسرين – كحول"، مستلزمات إنتاج معباة داخل تنكات، 1550 لتر "كحول" مجهولة المصدر.





كما عثر على 1,500 طن "رول بلاستيك"، 43000 عبوة فارغة أدوات إنتاج) تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.