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السيسى يلتقط صورة تذكارية خلال تفقد المدينة الصناعية بالروبيكى..فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:04 م
صدى البلد
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آيات أحمد
التقط الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء المصاحبين له فى الجولة التفقدية للمدينة الصناعية بالروبيكى صورة تذكارية.

و تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى  معمل المصنع الخاص بتحليل المنتج النهائى وتصنيف العيوب وتلافيها بمصانع الغزل والنسيج بالروبيكى .

وتستعد الحكومة لتشغيل مدينة الجلود بالروبيكي المتخصصة في دباغة وصناعة الجلود، لتصبح أكبر مدينة متخصصة في هذا القطاع بديلًا عن منطقة سور مجرى العيون بحي مصر القديمة.

ومن أبرز المعلومات عن مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، أنها تعد أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، حيث تبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195 مصنعًا، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

ويحقق المشروع معدل إنتاج سنوي يصل إلى 150 مليون قدم2، تبلغ حجم الاستثمارات الصناعية بالمشروع نحو 2.5 مليار جنيه، كما تبلغ حجم الصادرات الصناعية من 100 إلى 150 مليون دولار سنويًا، في حين تبلغ تكلفة الماكينات والمعدات المتخصصة في صناعة الدباغة مليار جنيه.

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