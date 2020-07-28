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برلمان

برلماني عن افتتاح الروبيكي: مصر لديها رغبة لإعادة الغزل والنسيج للصدارة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:12 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
أكد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة والنهوض بأوضاعه والتغلب على إشكالياته التي عاني منها على مدار السنوات الماضية، وذلك من خلال رؤي وأفكار  تتماشى مع التطور التكنولوجي بمستويات خطوط الإنتاج والماكينات وأيضا الموارد البشرية المؤهلة وذات الخبرة والكفاءة.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، تعليقا على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المدينة الصناعية فى الروبيكى، حيث  تضم المرحلة الأولى  منها 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، هى مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة.

ولفت عضو مجلس النواب إلي أنه لا أحد ينكر ما تعرضت له الصناعة المصرية من أوضاع ليست بالإيجابية علي مدار السنوات الماضية، ولكن مع إرادة القيادة السياسية التى إقتحمت العديد من الملفات وأحدثت فيه حالة من التقدم، فملف الصناعة أيضا من الأولويات، واليوم يتم  البدء فى إعادة تأهيل صناعة من أهم الصناعات المصرية التى كان رمز لجموع المصريين وهي صناعة الغزل والنسيج والصباغة والطباعة.

فى السياق ذاته أكد أن مجلس النواب، أقر  منذ أيام عدد من التعديلات التشريعية التى تدعم  الجهود الحكومية فى  التغلب علي إشكاليات مصانع وشركات قطاع الأعمال، وتحولها من شركات تحقق خسائر لشركات ناجحة، من خلال رؤي وأفكار متطورة وخطط واضحة،  وشركات الغزل والنسيج علي رأسها.

وأختتم حديثه بتوجيه الشكر للرئيس السيسي علي رسائله المطمئنة  للعاملين فى هذا القطاع وخاصة أهالي المحلة بمحافظة الغربية المرتبطين به، مؤكدا أن التحركات القائمة تعبر عن رغبة وتحرك حقيقي لإعادة صناعة الغزل والنسيج في مصر بشكل متطور وإعادة هذه الصناعة إلى الصدارة مجددا، و الحرص على تعزيز المصانع وتجهيزها بأحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.
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