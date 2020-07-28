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توك شو

أنا بكلم أهلي وناسي.. الرئيس السيسي: البلد دي مش هتطلع بيا لوحدي والحكومة.. إنما بينا كلنا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:54 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هاجر إبراهيم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك خطة لدى الدولة أو مبادرة لتطوير الري الحديث واستكمال ما تبقى من الأراضي الزراعية لها، متابعا: "يبقى نعملها ف أد ايه فى سنة ولا اتنين ولا فى خمسة، والجدية المفروض تتعمل فى سنة، ولو حد قالى ازاى هقوله معرفش متناموش".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل: "حد بيزعل ويتكلم يقول الرئيس بيتكلم بالطريقة دى ليه، علشان أنا بكلم أهلى وناسى، أحنا كلنا مع بعض والبلد دى مش هتطلع لقدام غير بينا كلنا مش بيا ولا بالحكومة لوحدها".

وتابع أنه ليست هناك أى أمة خالية من التحديات، لافتا إلى أنه مسار يعيش به البشرية، حيث أن لكل دولة مشاكلها وتحدياتها، وتلك التحديات تهون بالتعاون والكتلة الشعبية الواعية والفاهمة وحريصة على أمن واستقرار بلدها.

وأكد: "أمن البلد واستقراره مش جيش بيحارب لا، يعنى لو الشباب فى منطقة معينة يساهموا فى عدم رمى مخلفات فى ترع معينة تعتبر شكل من أشكال المشاركة".


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