أنا بكلم أهلي وناسي.. الرئيس السيسي: البلد دي مش هتطلع بيا لوحدي والحكومة.. إنما بينا كلنا

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل: "حد بيزعل ويتكلم يقول الرئيس بيتكلم بالطريقة دى ليه، علشان أنا بكلم أهلى وناسى، أحنا كلنا مع بعض والبلد دى مش هتطلع لقدام غير بينا كلنا مش بيا ولا بالحكومة لوحدها".





وتابع أنه ليست هناك أى أمة خالية من التحديات، لافتا إلى أنه مسار يعيش به البشرية، حيث أن لكل دولة مشاكلها وتحدياتها، وتلك التحديات تهون بالتعاون والكتلة الشعبية الواعية والفاهمة وحريصة على أمن واستقرار بلدها.





وأكد: "أمن البلد واستقراره مش جيش بيحارب لا، يعنى لو الشباب فى منطقة معينة يساهموا فى عدم رمى مخلفات فى ترع معينة تعتبر شكل من أشكال المشاركة".



