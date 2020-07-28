فيديوجراف.. 7 قرارات جديدة لعودة الصلوات في الكنائس

اجتمع المجلسُ الإنجيليُّ العامّ ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيليةِ، برئاسةِ الدكتور القس أندريه زكي، رئيسِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ، عبرَ وسائلِ التواصلِ الإلكترونيّ لمناقشة العودة التدريجية للعبادة في الكنائس.
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وفي بداية الاجتماع، قدم المجتمعون الشكر لله من أجل الدور الذي قامت به الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وكذلك جميع العاملين بالقطاع الطبي، للحد من انتشار فيروس كورونا.
قرر المجلس خلال الاجتماع العودة التدريجية للعبادة في الكنائس اعتبارا من 3 أغسطس المقبل وأصدر 7 قرارات هامة حول إعادة فتح الكنائس.
ونستعرض المزيد من التفاصيل حول القرارات التي أصدرها المجلس الإنجيلي لإعادة فتح الكنائس من خلال الفيديوجراف التالي.