فيديوجراف.. 7 قرارات جديدة لعودة الصلوات في الكنائس

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و في بداية الاجتماع، قدم المجتمعون الشكر لله من أجل الدور الذي قامت به الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وكذلك جميع العاملين بالقطاع الطبي، للحد من انتشار فيروس كورونا.