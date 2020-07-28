AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. 7 قرارات جديدة لعودة الصلوات في الكنائس

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:46 م
الصلاة في الكنائس
الصلاة في الكنائس
Advertisements
منار شعبان
اجتمع المجلسُ الإنجيليُّ العامّ ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيليةِ، برئاسةِ الدكتور القس أندريه زكي، رئيسِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ، عبرَ وسائلِ التواصلِ الإلكترونيّ لمناقشة العودة التدريجية للعبادة في الكنائس.

اقرأ أيضا:

وفي بداية الاجتماع، قدم المجتمعون الشكر لله من أجل الدور الذي قامت به الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وكذلك جميع العاملين بالقطاع الطبي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

قرر المجلس خلال الاجتماع  العودة التدريجية للعبادة في الكنائس اعتبارا من 3 أغسطس المقبل وأصدر 7 قرارات هامة حول إعادة فتح الكنائس.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول القرارات التي أصدرها المجلس الإنجيلي لإعادة فتح الكنائس من خلال الفيديوجراف التالي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطائفة الإنجيلية تشكل لجنة لوضع خطة لعودة فتح الكنائس

إندريه زكي ناعيا رئيس الكنائس المعمدانية:قدم حياته لخدمة كلمة الله

جلسة طارئة.. الإنجيلية تناقش غدًا تنظيم فتح الكنائس

رغم قرار الحكومة.. الكنيسة الإنجيلية تقرر استمرار تعليق الصلوات حتى 6 يوليو

7 قرارات هامة للطائفة الإنجيلية بخصوص فتح الكنائس تعرف عليها

فيديوجراف.. إجراءات عودة الصلوات إلى الكنائس الإنجيلية

ترشيحاتنا

«سيمو» حارس خيتافي الإسباني: لن ألعب في مصر إلا لـ الزمالك.. وأبناء الحراس تتم مجاملتهم

بعد صورة المايوه.. شاهد نسرين أمين بإطلالة بدوية تبهر متابعيها

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والجونة .. فيديو

بعد دعمها لـ البوركيني .. صور جديدة تكشف جمال نرمين الفقي.. شاهد

ياسر إبراهيم يجري أشعة للاطمئنان على إصابته

موعد مباراة الأهلى والجونة اليوم والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورة المايوه.. شاهد نسرين أمين بإطلالة بدوية تبهر متابعيها

تلعب دورا مهما.. اعرف العلاقة بين الرشاقة والإبداع في العمل

نشرة الصحة والمرأة.. بعد مبادرة السيسي.. فوائد ممارسة الرياضة.. ونصيحة ذهبية من هاني الناظر لمتعافي كورونا