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فن

لم تقتنع بالشكل النهائي لها.. كارول سماحة تسحب أغنيتها الجديدة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:22 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
صدر بيان إعلامي قبل قليل، من الفنانة اللبنانية كارول سماحة، أكدت خلاله سحب الأغنية الدعائية لفيلم "توأم روحي" التي قدمتها بصوتها، وذلك قبل عرض الفيلم.

وجاء نص البيان كالتالي:
توضح الفنانة كارول سماحة أنها اتفقت مع المنتج أحمد السبكي على سحب صوتها، الذي وضعته في تسجيل تجريبي، لأغنية بعنوان "حلم حياتي" من تأليف صابر كمال وتلحين محمد يحيي وتوزيع أشرف محروس، ضمن فيلم سينمائي بعنوان "توأم روحي" من إنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن، حيث لم تقتنع بالشكل النهائي للأغنية لعدم اتفاقها مع رؤيتها الفنية، وتؤكد على تمنياتها بالتوفيق لطاقم العمل بالأغنية والفيلم السينمائي.

فيلم توأم روحي" يدور في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

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